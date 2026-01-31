Concluso il restauro del monumento a Maria Luisa di Borbone

Si sono conclusi i lavori di ripulitura del monumento a Maria Luisa di Borbone in piazza Napoleone, restituito alla città e presentato ufficialmente alla stampa e ai cittadini oggi, sabato 31 gennaio. Dopo alcuni mesi di cantiere, la statua è stata completamente scoperta, tornando visibile nel cuore della città.

L’intervento di restauro, avviato lo scorso autunno, si era reso necessario a causa delle condizioni di degrado in cui versava la statua dedicata alla duchessa che governò Lucca dal 1817 al 1824, dopo il periodo di Elisa Bonaparte. Il recupero del monumento si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione del centro storico promosso dall’amministrazione Pardini.

Negli ultimi due anni, infatti, sono stati riqualificati prima piazza del Giglio e il Teatro del Giglio Giacomo Puccini – grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – e successivamente piazza Napoleone, interessata da un importante intervento di recupero.

Il restauro del monumento, per un costo complessivo di circa 15mila euro, è stato possibile grazie a un contributo di sponsorizzazione della concessionaria Lucar di Michele Serafini, che ha scelto di celebrare una significativa ricorrenza della storia aziendale sostenendo il recupero di un bene simbolo della città.

«La restituzione del monumento di Maria Luisa di Borbone alla città – dichiara l’assessore al decoro urbano Paola Granucci – rappresenta un tassello importante nel percorso di cura e attenzione verso gli spazi pubblici più rappresentativi di Lucca. Questo intervento dimostra come il decoro urbano passi anche dalla collaborazione virtuosa tra amministrazione pubblica e soggetti privati, unendo risorse e sensibilità per valorizzare il nostro patrimonio storico e restituire ai cittadini luoghi più belli, curati e vissuti».

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

