Dai ragazzi di Cerbaiola mosaici al centro La Ginestra

Attualità Empoli
I ragazzi del centro di Cerbaiola stanno per donare  al centro La Ginestra di Castelfiorentino dei mosaici per un gesto sociale di rilevanza.

Si tratta di  mosaici artistici realizzati principalmente con materiali ceramici, e fatti mano su supporti, trasformando  manufatti in opere d'arte, in uno stile che unisce tradizione e materiali di recupero, creando composizioni spesso fantasiose e colorate, riflettendo un'arte inclusiva e creativa.

L’associazione intende valorizzare i mosaici di Cerbaiola alfine di assicurare a persone con disabilità fisiche o psichiche strumenti terapeutici ed espressivi che favoriscono l’inclusione e lo sviluppo delle potenzialità cognitive e motorie.  l’arte è un messaggio universale che permette  di abbattere ogni barriera, stereotipo o limite interiore sociale.

 

