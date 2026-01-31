Furti e estorsioni tra il 2014 e il 2023: arrestato nel Livornese

Cronaca Campiglia Marittima
Un 46enne è stato arrestato nella serata di venerdì 30 gennaio a Campiglia Marittima. L'uomo era gravato da ordine di carcerazione per reati contro la persona (fra cui oltraggio), il patrimonio (furto aggravato, estorsione), truffe ed in materia di stupefacenti. I reati sarebbero stati commessi fra il 2014 e il 2023 in diverse zone della Toscana, specie a Piombino.

Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno portato ad una prima pronuncia nel 2017, resa poi definitiva dalla Corte di Appello di Firenze rispettivamente ai diversi capi d’imputazione nel 2020 2021 2022 2024 e 2025.

A seguito di tale ultimo provvedimento i Carabinieri di Campiglia Marittima hanno rintracciato l’uomo, lo hanno tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, lo hanno portato presso il carcere di Livorno dove dovrà scontare la pena detentiva di anni sei giorni due oltre al alla multa di euro 7.697.

