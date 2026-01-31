Liceo Marconi, la consigliera e ex docente Marianelli: "Felice per l'impegno della provincia"

Il 28 gennaio si è tenuto un incontro con il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e un tecnico, che hanno spiegato la progettazione e le tappe per la ristrutturazione dell’edificio adiacente all’attuale sede del Liceo Marconi a La Scala, specificando che la fine dei lavori è prevista al massimo a inizio 2027 e hanno risposto alle domande dei genitori e dei docenti presenti.

Dopo che si è conclusa la discussione sui lavori previsti nella sede a La Scala, è intervenuta la Consigliera di maggioranza Elena Marianelli, ex docente del IT Cattaneo: ”Sono stata insegnante per 36 anni e capisco benissimo le grandi difficoltà di docenti, alunni e genitori nel loro “peregrinare” per tanti anni da una sede ad un’altra senza poter sentir “propria” nessuna di loro. Per questo sono felice che la Provincia si sia impegnata a ristrutturare la sede de La Scala, in modo che abbia le 5 aule mancanti, i bagni etc. e che tutto sia a norma di sicurezza. E così l’urgenza sarà risolta.”

La Consigliera ha aggiunto poi che questa soluzione non deve essere considerata dalla Provincia come la sede definitiva del Liceo Marconi, che ha il diritto di avere un edificio all’altezza del suo prestigio. Non si può progettare una scuola, costringendola ad adeguarsi ad una struttura preesistente, sorta come archivio, e che quindi non è nata per diventare una scuola.

“La progettazione di un istituto scolastico deve partire dal punto zero, - sostiene la Consigliera Marianelli – offrire aule con dimensioni e acustica adeguate, aule adatte anche per le nuove didattiche laboratoriali, biblioteca, mensa, aule inclusive, laboratori, auditorium, palestra… Insomma, una scuola progettata per permettere le esigenze specifiche dell’apprendimento moderno “

Negli stessi edifici dove si trova adesso il Liceo Marconi, uno dei due edifici in passato è stato utilizzato per diversi anni anche da alunni e docenti del Cattaneo nell’attesa che fosse edificata la nuova e definitiva sede, ma aspettare ne è valsa la pena.

Interviene anche la Consigliera Franca Torre, capogruppo del PD, che sottolinea: “Il Liceo Marconi con sede definitiva a Molino d’Egola fa parte del programma elettorale del Sindaco Giglioli e tale sede è stata confermata dalla recente approvazione della mozione sulla localizzazione del nuovo liceo nell’area tra i centri abitati di Molino d’Egola e Ponte a Egola, inclusa nella pianificazione definita con il nuovo Piano Strutturale intercomunale. Per cui l’intera questione non può diventare soltanto un caso di economicità.

Noi consigliere non abbiamo messo in discussione niente, né tanto meno abbiamo voluto “scompaginare” una narrazione che il giornalista ha riportato avendo sentito una sola campana. Mentre sarebbe stato corretto, oltre che opportuno dal momento che il proprio nome è stato espressamente citato, sentire noi dirette interessate prima di far pubblicare l’articolo.

Quindi, sede provvisoria dignitosa e a norma di sicurezza a La Scala con tutti i lavori realizzati al più presto, ma sede definitiva nel terreno già individuato diversi anni fa dal

Comune con lo studio di fattibilità e accettato dalla Provincia. Localizzazione indicata nel programma elettorale di mandato, individuata nel Piano Strutturale intercomunale

Fonte: Ufficio stampa

