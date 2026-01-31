Lorita Monti, parrucchiera pratese, è protagonista alle 'Settimane della Moda'

Prima la Milano Fashion Week, curando le acconciature delle modelle in passerella di un marchio di abbigliamento emergente, ma già molto conosciuto, come Simon Cracker. Poi l'esperienza alla Haute Couture di Parigi, occupandosi delle acconciature di passerella per le sfilate di Tony Ward, Yanina ed Elephant Princess. Tra l'altro curando il look a una modella molto apprezzata nel settore come Nesrin Sanad, anche attrice, personalità dei social e pittrice egiziana. Adesso, dal 9 febbraio, una prima volta assoluta: la Settimana della Moda di New York. È un percorso fatto di crescita, soddisfazioni professionali e di continui attestati di stima quello che sta caratterizzando Lorita Monti, imprenditrice pratese nel ramo del benessere che gestisce da oltre trent'anni il negozio di Montale 'Lm Parrucchiere'.

Da anni ormai viene selezionata per le Settimane della Moda fra Milano e Parigi, occupandosi delle acconciature sia delle modelle che di personaggi famosi, ma anche dei Vic, very important client, cioè i clienti più importanti e facoltosi delle case di moda del lusso. Al lungo elenco di collaborazioni con brand della moda come Fendi, Tony Ward e Vaishali, ora si sono aggiunte anche quelle con marchi in grande ascesa come Simon Cracker ed Elephant Princess.

“La costante presenza in questi contesti è frutto dell'impegno di tutti questi anni e anche dei risultati garantiti nelle precedenti edizioni delle Settimane della Moda – spiega Monti -. Fare questo lavoro è davvero emozionante. Gli abiti sono strepitosi e noi con le nostre acconciature cerchiamo di essere all'altezza di questo livello d'eccellenza. E' un lavoro che dà una scarica di adrenalina notevole, soprattutto negli attimi antecedenti all'ingresso in passerella, quando effettui gli ultimi ritocchi alle modelle. Qualcosa di unico”.

Quest'anno le novità per Monti, però, non finiscono qui. Perché per la prima volta si occuperà delle acconciature in passerella anche a New York nell'ambito della Fashion Week. I nomi dei brand di cui si occuperà sono ancora top secret, ma l'emozione per il debutto è notevole. “Le sfilate nella Grande Mela hanno un sapore speciale – aggiunge -. Non vedo l'ora di potere respirare un clima unico”.

Nel frattempo prosegue anche l'attività nel salone di bellezza di Montale, in via Martiri della Libertà. Un negozio che si occupa della cura del capello a 360 gradi e che vede il punto forte nei trattamenti con la cheratina e nel balayage. Per tutto il mese di febbraio le clienti che sceglieranno un colore, balayage, tonalizzante o color refresh Nashi, potranno essere la nuova immagine del salone. L'acconciatura, infatti, sarà proiettata sul grande schermo in vetrina del negozio. L'iniziativa rientra nell'ambito delle 'Nashi Lover'. “Un modo per premiare la scelta di trattamenti di qualità, rendendo merito alla bellezza delle nostre clienti” conclude Monti.

