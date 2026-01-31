Luca Ramazzotti vice comandante della polizia locale in Val di Bisenzio

A partire da lunedì 1° febbraio 2026, Luca Ramazzotti assumerà l’incarico di vicecomandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio.

La nomina rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale costruito in oltre ventidue anni di servizio nella Polizia Locale, maturato prima nel Comune di Montemurlo e, dal mese di ottobre 2023, all’interno del Corpo dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio. Ramazzotti vive a Vernio ed è da tempo impegnato sul territorio della vallata.

«Questo nuovo incarico – dichiara Ramazzotti – è per me motivo di grande soddisfazione e responsabilità. Ringrazio le amministrazioni di Cantagallo, Vaiano e Vernio per la fiducia e il supporto che non sono mai mancati in questi anni».

Parole di apprezzamento arrivano dai sindaci dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio. «La nomina di Luca Ramazzotti a vicecomandante – dichiarano i sindaci Guglielmo Bongiorno, Maria Lucarini e Francesca Vivarelli – valorizza un professionista che ha dimostrato competenza, dedizione e profonda conoscenza del territorio. Siamo certi che il suo contributo sarà importante per rafforzare ulteriormente l’azione della Polizia Locale a servizio delle nostre comunità».

