Minorenne in un centro scommesse: scatta la chiusura

Un minorenne è stato trovato dentro una sala di scommesse a Pietrasanta ed è scattata la chiusura. Un controllo dei carabinieri di Pietrasanta ha consentito di sorprendere, all’interno di un locale del centro storico pietrasantino, un minore, comunque non intento a giocare.
"Tale attività consentiva di rilevare una grave mancanza nel rispetto della normativa a tutela della salute dei minori, nonché della prevenzione del gioco illecito oltre ad evidenziare scarsa attività di vigilanza e controllo da parte dei gestori dell’attività" scrive in una nota l'arma.
Difatti, il titolare dell’esercizio non aveva richiesto alcun documento d’identità, ignorando una delle regole più basilari imposte dalla normativa.
A seguito quindi del controllo, è stata inoltrata la richiesta di sospensione dell’attività alla Questura di Lucca che è stata accolta, disponendo la chiusura del locale per tre giorni.
