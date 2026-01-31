Minorenne in un centro scommesse: scatta la chiusura

Cronaca Pietrasanta
Condividi su:
Leggi su mobile

Un minorenne è stato trovato dentro una sala di scommesse a Pietrasanta ed è scattata la chiusura. Un controllo dei carabinieri di Pietrasanta ha consentito di sorprendere, all’interno di un locale del centro storico pietrasantino, un minore, comunque non intento a giocare.

"Tale attività consentiva di rilevare una grave mancanza nel rispetto della normativa a tutela della salute dei minori, nonché della prevenzione del gioco illecito oltre ad evidenziare scarsa attività di vigilanza e controllo da parte dei gestori dell’attività" scrive in una nota l'arma.

Difatti, il titolare dell’esercizio non aveva richiesto alcun documento d’identità, ignorando una delle regole più basilari imposte dalla normativa.

A seguito quindi del controllo, è stata inoltrata la richiesta di sospensione dell’attività alla Questura di Lucca che è stata accolta, disponendo la chiusura del locale per tre giorni.

Notizie correlate

Pietrasanta
Cronaca
27 Gennaio 2026

Scritte contro Meloni e le istituzioni, una denuncia in Versilia

La scritta 'Spara a Giorgia' apparsa a Marina di Pietrasanta nelle scorse settimane aveva suscitato indignazione. I carabinieri nelle ore scorse sono risaliti all'identità del presunto autore e lo hanno [...]

Viareggio
Cronaca
22 Gennaio 2026

Oltre 250 eventi, ma 220mila euro non dichiarati: dj versiliese nei guai

Faceva serate nei locali di tendenza della costa tra Toscana e Liguria, spesso andava anche alle sagre. Le foto dei suoi eventi erano condivise e ricondivise sui social. Lo conoscevano [...]

Pietrasanta
Cronaca
14 Gennaio 2026

Pietrasanta, distraggono una donna e le rubano la borsa: due arresti per la 'truffa delle monetine'

I Carabinieri della Stazione di Pietrasanta hanno arrestato due persone ritenute responsabili di un furto con destrezza ai danni di una donna residente in città. L'episodio è avvenuto nei pressi [...]



Tutte le notizie di Pietrasanta

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina