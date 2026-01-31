Il nido Il Melograno torna a Cortenuova: aperta la nuova struttura

Una giornata di festa, graziata dal meteo, quella di sabato 31 gennaio 2026 nella frazione di Cortenuova, per l'apertura del nuovo nido 'Il Melograno' che ospiterà da lunedì prossimo le classi delle Coccinelle e dei Coccodrilli. Il nido d'infanzia, che dal 2023 era stato trasferito nella struttura di via Leopardi per i lavori di demolizione e ricostruzione a Cortenuova, torna nel suo luogo abituale, a servizio delle famiglie a Est di Empoli. Spazi nuovi e di dimensioni maggiori rispetto al passato, luoghi di formazione e crescita in una fase essenziale della vita di bambine e bambini, con aree interne adeguate anche per insegnanti e personale scolastico e un giardino che verrà sfruttato a pieno con la bella stagione.

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi nel suo intervento ha ringraziato le famiglie, che dalla prossima settimana si approprieranno definitivamente di questo spazio che diventa una struttura nuova, bella, a servizio di chi ci crescerà e di chi ci lavora. I ringraziamenti sono andati alla ditta che ha operato per questo risultato, il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, l'Ufficio Scuola e Servizi Educativi, la cooperativa Cora (ex Piccolo Principe) che gestisce i servizi educativi per conto del Comune di Empoli, la precedente amministrazione che ha colto l'opportunità dei bandi PNRR per ottenere i 900mila euro per la demolizione e la ricostruzione. Il sindaco ha rimarcato che l'amministrazione è alla ricerca di nuove risorse per il nido Stacciaburatta di Ponzano per continuare a investire sull'edilizia scolastica e ha specificato che Cortenuova sta vedendo lavori per migliorare la zona umida dell'Oasi di Arnovecchio e per dotare la frazione di un fontanello di acqua pubblica e buona in via Bertolaccini e Valentini. Questo rende migliore la qualità della vita della frazione, così come le persone che lavorano all'interno del nido rendono bella e importante l'esperienza per le bambine e i bambini, con una dedizione essenziale.

L'assessora alla Scuola e all'Infanzia Maria Grazia Pasqualetti si è detta felicissima di riportare il nido a Cortenuova, ed è stato un lavoro di squadra che ha portato a un grande impegno fino agli ultimi giorni per sistemare tutti i dettagli e dare una struttura bella per queste famiglie. L'assessore ai Lavori Pubblici Simone Falorni ha spiegato che la struttura attuale sostituisce un immobile risalente agli anni '70, dotato di nuove aule più grandi con spazi per l'accoglienza, spogliatoi, cucina interna e un giardino di oltre 400 mq da poter sfruttare con la bella stagione. Anche l'efficientamento energetico ha riscaldamento e raffreddamento a energia elettrica, e l'impatto ambientale è stato notevole anche grazie al recupero degli inerti.

A chiudere i saluti di alcuni rappresentanti del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini, giovanissime e giovanissimi provenienti dalla scuola di Avane, Corniola, dalla Carrucci, Vanghetti e dal Calasanzio.

FOCUS – La struttura è stata interessata da una prima fase di demolizione (i lavori sono cominciati tra febbraio e marzo 2024) e poi siamo passati a quelli di costruzione della nuova struttura di dimensioni maggiori rispetto al nido demolito.

La nuova struttura è in cemento armato con isolamento esterno, impianti ad alto efficientamento energetico nel rispetto dei principi del PNRR

Gli spazi all’interno sono costituiti da due sezioni (Coccinelle e Coccodrilli), laboratori, cucina, servizi e spazi esterni completamente nuovi a disposizione delle bambine e dei bambini empolesi. Inoltre, sono stati eseguiti alcuni interventi murari di sistemazione all'adiacente scuola dell'infanzia, con nuove intonacature, ampliamento di solette pavimentate esterne, adeguamenti parete di collegamento con il nuovo plesso. Per l'area verde, fiore all'occhiello della scuola, sono giunti nuovi giochi nell'area del resede.

Nella scuola materna che si trova davanti al nuovo nido, in questi ultimi due anni, sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione come la realizzazione di porte finestre per consentire l’accesso da ogni aula direttamente al giardino (2024) e dal 2025 è stata ripristinata l’intonacatura interna e esterna, effettuata un’imbiancatura. Lo spazio esterno del giardino, come da progetto, ha visto nuovi giochini e nuove piante.

