Nuova assemblea della Canottieri San Miniato: "Necessari lavori di messa in sicurezza"

Passate le feste, il presidente del Comitato per lo messa insicurezza e sviluppo della Canottieri San Miniato Roberto Bontà ha convocato la seconda assemblea del comitato per il giorno 20 di febbraio alle ore 21,30 presso la casa culturale di San Miniato Basso (Sala Bertini) con all’ordine del giorno:

1) INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

2) RELAZIONE SUGLI ULTIMI COLLOQUI AVUTI CON LE AMMINISTRAZIONI DI RIFERIMENTO

3) DECISIONE DELL'ASSEMBLEA SE SI RAVVISA LA NECESSITÀ DI SOTTOSCRIVERE UNA ISTANZA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA.

L’assemblea dovrà decidere se presentare un documento di richiesta urgente alle amministrazioni comunali e regionali per la messa in sicurezza delle strutture della società di canottaggio già realizzate in modo provvisorio negli anni '90 e mai sostituite con strutture definitive e compatibili con la cassa di espansione progettata dieci anni dopo la nascita dell’impianto di canottaggio, voluto e finanziato dall’amministrazione comunale di San Miniato, il CONI e dalla Regione Toscana.

Purtroppo una serie di eventi calamitosi durante i lavori della cassa hanno sempre rimandato gli interventi tesi a realizzare l'impianto di canottaggio.

La società Canottieri San Miniato ha continuato con grande difficoltà a operare cogliendo anche lusinghieri risultati agonistici (l'Olimpiade di Atene e tre medaglie ai campionati mondiali) oltre ad organizzare attività per fasce sociali disagiate portatori di disabilità, corsi per le scuole, e campi solari.

Adesso che l’area è passata alla Regione la società di canottaggi ha stipulato una concessione decennale con la speranza che la Regione porti a termine quello cha l’amministrazione samminiatese ha iniziato ormai più di trent'anni orsono.

La canottieri sta correndo i seri pericolo di chiusura se non vengono messi in attuazione quei lavori di messa in sicurezza e definizione dell'impianto come da progetto presentato proprio dalla società che ha la conoscenza e capacita di dare indicazioni progettuali di come deve essere realizzato un campo di regata.

In questa fase l’amministrazione sanminiatese non più stare a guardare come ha fatto negli ultimi anni, ma intervenire a difesa di una realtà che è a servizio della comunità e dello sport regionale e nazionale, d'altronde proprio l’amministrazione quando dice se dare l'avvio a questo strategico impianto, lo battezzò “la Cittadella dello Sport d’Acqua” e lo inserirono nel piano strutturale di allora.

Fonte: Canottieri San Miniato ASD

Notizie correlate