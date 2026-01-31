'On Air Again' rimandato a data da destinarsi

Cultura San Casciano in Val di Pesa
(foto gonews.it)

Il Comune informa che lo spettacolo “On Air Again- uno spettacolo a basse frequenze”, in programma domani domenica 1  febbraio alle ore 17 al Teatro Niccolini, secondo appuntamento della rassegna NiCIRCcOlini. Il Circo a Teatro 2025/26, è stato rimandato e si terrà in una nuova data in via di definizione. L’annullamento dello spettacolo è legato ad un infortunio di un artista della compagnia. Sarà premura dell’amministrazione comunale comunicare al più presto il recupero dell’evento teatrale e la sua nuova programmazione. Lo spettacolo vede protagonisti Giulia Yoshioka e Gabriele Campagna. La produzione è curata alla regia da Duo Tempi Lenti e Davide Gibbo Fontana.

Il Comune tiene a ricordare il prossimo appuntamento della rassegna, realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, dal titolo “Sonata per tubi”, in programma sabato 28 febbraio alle ore 17, allestimento firmato dalla Compagnia Nando e Maila ETS di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria.

