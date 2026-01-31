Prorogata l'ordinanza 'antibivacco' a Poggibonsi

È stata prorogata l’ordinanza per la tutela del decoro, della fruibilità delle aree pubbliche e della vivibilità del territorio emanata dal Comune in seguito al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto nel novembre scorso alla presenza delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza e delle Forze dell’Ordine.

L’ordinanza, in scadenza il 31 gennaio data la sua natura contingibile e urgente, è stata prorogata fino al 31 marzo 2026 visto che l’attività di monitoraggio costante ha confermato che il provvedimento ha permesso una più agevole azione di contrasto a determinati fenomeni. Per consolidare i risultati si rende necessaria la continuità temporale della misura anche per non vanificare gli sforzi profusi dalle Forze dell'Ordine e dalle Polizie Locali, nonché le risorse impiegate finora. L’ordinanza è nata per contrastare episodi di bivacco e soste non autorizzate nelle aree pubbliche, spesso associate al consumo di bevande alcoliche con conseguenze in termini di igiene, decoro e vivibilità del territorio.

Come condiviso con il Prefetto di Siena, la proroga si configura come atto indispensabile per consolidare i benefici riscontrati ed i risultati ottenuti, per prevenire il ripresentarsi delle condotte illecite e per garantire la definitiva stabilizzazione delle condizioni di sicurezza e igiene pubblica nelle zone individuate.

L’ordinanza prorogata conferma in toto le disposizioni già in vigore.
Eventuali misure integrative o modificative saranno adottate se necessario, in conformità agli indirizzi forniti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

