Parco Europa, per lavori chiuso il parcheggio di via Cisanello

Da lunedì 2 febbraio partono i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Cisanello di fronte al Centro commerciale dell’Esselunga (parcheggio del Papa). Il parcheggio sarà chiuso all’ingresso delle auto da lunedì fino al termine del lavori. L’intervento rientra all’interno del secondo lotto di lavori al Parco Europa, avviato nel luglio 2025, che permette di estendere l’area verde pubblica da via di Cisanello fino a via Bargagna, ed è realizzato grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Pisa sul bando regionale Toscana FESR 2021-2027 dedicato alle infrastrutture verdi e alla mitigazione del rischio idraulico. Il cantiere, che interessa una superficie di circa due ettari, avrà una durata di circa un anno, con fine lavori prevista per l’estate 2026.

“Con il secondo lotto del Parco Europa che è in corso da questa estate – spiega il sindaco Michele Conti - provvediamo anche a riqualificare il parcheggio già esistente in via Cisanello, ricavando 80 posti auto tutti realizzati in materiale drenante, senza alcuna impermeabilizzazione del suolo, con la piantumazione di 34 alberi, erbacee perenni, aiuole con sistema di rain garden e impianto di illuminazione. Una riqualificazione che rientra all’interno dei lavori per completare il Parco, estendendolo fino a via Bargagna e riqualificando uno spazio rimasto ancora abbandonato. È un'altra area che, insieme all’attuale Parco Europa, abbiamo destinato in via definitiva a verde pubblico, in netto contrasto con la pianificazione precedente che prevedeva area a servizi, rinunciando così a nuove costruzioni e preservando la sua vocazione naturale. L’intervento prevede di incrementare le alberature presenti per un totale di 112 nuove piante e la creazione di una zona umida con camminamenti sopraelevati e terrazze panoramiche, per garantirne la fruizione anche in presenza di acqua e tutelare la biodiversità.”

“Con il completamento dell’edificio delle Torri, l’avvio del cantiere del nuovo ospedale Stella Maris, la realizzazione del vicino Parco di Pungilupo e l’abbattimento a breve del vecchio edificio di case popolari all’inizio di via di Padule (i cui volumi sono recuperati nella nuova costruzione PNRR di via Frascani) – prosegue Conti - una grande parte di Cisanello viene sottratta al degrado e interamente riqualificata, restituendo qualità urbanistica e spazi naturali a un quartiere che per anni ha sofferto carenze di infrastrutture verdi e interventi edilizi poco qualificanti. Come dimostra recentemente la scelta di ATI Project di acquisire la Torre nord per farne la sede della propria azienda, abbiamo messo in moto un processo di trasformazione virtuosa che sta richiamando nel quartiere aziende e professionisti, che a loro volta ne diventano parte integrante e contribuiranno a renderlo un centro sempre più attrattivo per servizi e qualità urbana.”

Riqualificazione del parcheggio

Sistemi di drenaggio urbano sostenibile: Saranno realizzate 5 aiuole rettangolari, di superficie totale di circa 800 mq. Le aiuole svolgono la funzione di raccogliere l’acqua piovana dal parcheggio e rappresentano un sistema di gestione efficiente e sostenibile delle acque piovane. Sono difatti considerati sistemi di drenaggio rubano sostenibile, cosiddetti “rain garden”. All’interno dei rain garden saranno posti a dimora 34 esemplari arborei di ontano (Alnus glutinosa) e 4525 esemplari di erbacee perenni, suddivise in 15 specie differenti di erbacee perenni

Realizzazione di parcheggi: Saranno creati 78 stalli, che si sviluppano su un’area di circa 975 mq, realizzati in sistema ecocompatibile e con un materiale drenante. Il sottofondo sarà formato da un misto granulare compattato e una miscela di inerti naturali (sabbia, ghiaia e pietrisco). La superficie in materiale stabilizzato, addizionato con un legante per migliorandone la resistenza al traffico veicolare leggero e agli agenti atmosferici.

Spianamento del piano di campagna e riporto di ghiaia: la restante porzione di parcheggio, circa 2500 mq, rimarrà in ghiaia. Si provvederà unicamente allo spianamento del piano di campagna e al riporto, dove necessario, di ghiaia

Illuminazione: verrà realizzato anche un impianto di illuminazione del parcheggio con 12 pali di illuminazione con altezza di 6 metri, equipaggiati con proiettori LED di ultima generazione. I dispositivi garantiscono alta efficienza energetica e capacità di illuminazione uniforme.

I lavori al secondo lotto del Parco Europa

Sono in corso i lavori per la realizzazione di un’area umida con percorsi pedonali sopraelevati, la messa a dimora di 112 alberi, oltre a 375 cespugli e 10.000 erbacee perenni e arbusti tappezzanti, la realizzazione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile e la riduzione delle aree impermeabilizzate con il rifacimento del marciapiede di via Bargagna e la riqualificazione del parcheggio lungo via Cisanello; la realizzazione di percorsi pedonali a completamento della pista ciclopedonale già realizzata nel 1° lotto di lavori e una staccionata in legno che si sviluppa per tutta la lunghezza del parco lungo via Bargagna.

Al momento, è stata già effettuata la pulizia di tutta l’area di intervento e la bonifica di materiali di vario genere rinvenuti. Dopo gli interventi diretti sugli alberi ritenuti ad elevato rischio di cedimento, sono stati messi a dimora 95 alberi ed è stata realizzata la modellazione dell'area umida. Nei prossimi giorni saranno avviati i lavori sul parcheggio di via Cisanello, seguiranno i lavori inerenti la realizzazione di nuovi percorsi interni al parco e successivamente, lungo via Bargagna, si provvederà alla realizzazione di 7 aiuole alberate, grazie ad un intervento di de-pavimentazione di circa 90 mq, e la creazione di sistemi di gestione sostenibile delle acque nelle tre aiuole a prato esistenti in prossimità del nuovo campo da basket.

I dettagli del progetto

Nuovo marciapiede: si prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede fra la pista ciclabile esistente e l’area a parco in via Bargagna con l’impiego di masselli autobloccanti al fine di migliorare la permeabilità dell’area e garantire la parziale penetrazione del terreno delle acque.

Sistemi di drenaggio urbano sostenibile (rain garden): il progetto prevede di adottare sistemi di drenaggio urbano sostenibili per permettere l’infiltrazione delle acque di pioggia provenienti dalla limitrofa sede stradale verso le aree a verde, che saranno realizzate ad una quota più bassa e si svilupperanno come aree depresse al fine di raccogliere le acque. Lungo via Bargagna è presente un’area verde di 185 metri quadrati, attualmente adibita a prato: il progetto prevede di renderla un giardino depresso che funzioni come rain graden, da realizzare attraverso scavi, riporto di substrati, messa a dimora di specie vegetali e predisposizione di impianto di irrigazione goccia a goccia. L’acqua depurata sarà convogliata verso il bacino d’accumulo; prevista inoltre realizzazione di due aiuole di bioritenzione, piccole aree verdi con funzione di raccogliere e trattenere temporaneamente l’acqua, facendola infiltrare nel substrato, depurandola attraverso l’azione di piante, per poi conferirla verso il bacino di raccolta, e di sei aiuole alberate, al posto di altrettanti parcheggi (con rimozione dell’asfalto).

Area umida: è prevista in una superficie che risulta parzialmente allagabile e che, per molti mesi all’anno, è ricoperta d’acqua. Il progetto prevede la rimodellazione del terreno al fine di creare aree con maggior profondità ed aree con acque poco profonde. Si prevede la messa a dimora di specie vegetali differenti in relazione alla profondità delle acque e in funzione dell’irraggiamento solare. La presenza di alberi sulle sponde dovrà contribuire alla formazione di differenti habitat e la presenza di aree profonde, dovrà consentire lo svernamento della fauna selvatica durante inverni particolarmente rigidi. Le acque che saranno convogliate nell’area umida, passeranno prima da una cisterna di pretrattamento, dove possono depositarsi i sedimenti. L’acqua confluirà poi nel bacino in modo diffuso, attraverso una fascia vegetata.

Nuove alberature e specie arbustive: Nell’area verranno messi a dimora 112 alberi, tra cui un filare alberato misto lungo via Bargagna di 21 alberi (Platanus x acerifolia, Tilia tomentosa, Celtis australis), aiuole alberate lungo via Bargagna (Acer campestre), filari alberati misti all’interno del parcheggio lungo via Cisanello con 20 alberi (Platanus x acerifolia, Tilia tomentosa, Celtis australis) 42 alberi sparsi all’interno del parco, di cui 15 nell’area umida (Popolus alba, Alnus glutinosa) e 27 in altre aree (Tilia tomentosa,Platanus x acerifolia, Morus platanifolia). Sarà poi realizzata una siepe mista lungo via Bargagna che fungerà anche da schermatura della staccionata in legno: la siepe sarà composta da 375 esemplari (100 Pero corvino, 175 Viburni e100 Corniolo). Il progetto prevede infine l’introduzione di aree destinate allo sviluppo di arbusti tappezzanti, erbacee perenni e bulbose.

Percorsi pedonali sopraelevati: il progetto propone la realizzazione di due differenti tipologie di percorsi pedonali. Il primo si sviluppa all’interno del parco, mentre il secondo sopra l’area umida ed è formato passerella con corrimano realizzata interamente in legno. Il percorso si sviluppa su una superficie di circa 450 metri quadrati con la realizzazione di tre punti panoramici, concepiti come delle terrazze di forma quadrata.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

