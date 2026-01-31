Per guasti si verificano mancanze d’acqua a Boschi di Lari e Usigliano

Acqua

Acque comunica che, a causa di due diversi guasti sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, oggi sabato 31 gennaio, sono in corso mancanze d’acqua a Boschi di Lari e Usigliano

I tecnici sono sul posto e si apprestano ad eseguire gli interventi di riparazione.

Il ripristino del servizio, in entrambi i casi previsto per le ore 14, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Per limitare i disagi alle utenze coinvolte, è in corso di allestimento un servizio di rifornimento idrico sostitutivo nel parcheggio di via delle Vigne.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

