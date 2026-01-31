Roberto Ciappi, coordinatore Città dell’Olio, alla Fiera del Levante di Bari

La Puglia chiama la Toscana a raccontare il paesaggio, i territori, la qualità della vita e delle sue produzioni come l’eccellenza dell’olio extra vergine di oliva. Ad una delle più importanti vetrine agricole del Paese “EVOLIO Expo 2026”, alla Fiera del Levante di Bari, è intervenuto a rappresentare l’associazione nazionale Città dell’Olio, il sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi, in veste di coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Toscana. La fiera professionale dedicata all'Olio Evo si è tenuta nei giorni 29-31 gennaio.

“E’ stata un’occasione importante, prestigiosa, un momento di approfondimento e confronto di respiro nazionale – ha commentato il sindaco sancascianese – che ci ha permesso di descrivere i nostri paesaggi, accendere i riflettori sulla rete sinergica delle nostre comunità e delle istituzioni e l’immenso lavoro che svolgono i produttori senza i quali la Toscana non avrebbe lo stesso volto rurale. Ho sottolineato il valore culturale e la necessaria consapevolezza che stiamo rafforzando insieme alle realtà economiche per far crescere il mondo dell’olio e le sue molteplici espressioni e declinazioni sotto il profilo produttivo, enogastronomico e turistico”.

L’incontro “Le Città dell’Olio della Toscana”, in forma di talk e dibattito aperto agli esperti, con il sindaco Ciappi nell’ambito del ricco programma della manifestazione ha dato l’opportunità di far conoscere il percorso di promozione, valorizzazione, formazione che l’associazione “Città dell’Olio” porta avanti in tutto il Paese ed in particolare in Toscana, con i progetti, gli obiettivi che pongono in primo piano i territori e i paesaggi storici, la vocazione agricola, lo sguardo competente legato alla tradizione e allo stesso tempo alla contemporaneità dei produttori, anime e pilastri dell’economia toscana legata all’olio.

“Il territorio toscano, ricco di storia, identità, patrimoni culturali e paesaggi antropizzati – continua il sindaco - che hanno segnato profondamente centri abitati e aree rurali, è portavoce di un messaggio e di un percorso collettivo: i ponti verso il futuro li lanciamo con la forza della memoria, il peso specifico dell’eredità che è stata accolta, custodita, coltivata, alimentata di generazione in generazione, resiste ai segni del tempo ed esprime solidità perché si è nutrito dell’impegno e del sacrificio dei nostri nonni che hanno saputo passare il testimone a chi è venuto dopo di loro. Oggi è proprio questo tesoro di autenticità, passione, competenza, ri-conoscenza verso il ruolo centrale dell’agricoltura e dello stretto rapporto che lega il prodotto al suo territorio, sinonimo di qualità, unicità, made in Italy nel mondo, che come associazione Città dell’Olio intendiamo portare avanti e sviluppare. A Bari abbiamo portato la nostra idea di Olio Evo, un progetto ampio che mira alla creazione di un modello culturale capace di educare alla consapevolezza e alla conoscenza dei tanti pregi, dei benefici dell'olio extravergine di oliva, abbiamo illustrato l’esperienza del fare rete in maniera costruttiva, fondata sulla condivisione di strategie e visioni che raccontano l’anima di un territorio dalle tradizioni secolari che ogni giorno con umiltà e sapienza imparano ad innovarsi e ad investire nel dialogo tra produttori, ristoratori, operatori turistici e comunità locali”. L’incontro è stato guidato da Vanni Sansonetti, Segretario regionale delle Città dell’Olio Puglia.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa