San Miniato, sospesa e chiusa una macelleria dopo l'ispezione dei Nas

Cronaca San Miniato
Riscontrate "condizioni igienico-sanitarie precarie". L'attività potrà riaprire dopo il ripristino delle condizioni di idoneità

Dopo un'ispezione dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) una macelleria è stata chiusa per gravi carenze igienico-sanitarie. È successo nel territorio di San Miniato, nell'ambito di attività di controllo nel settore della lavorazione e sezionamento carni: nel corso dell'operazione, come spiegato in una nota dai carabinieri volta a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto delle normative di sicurezza alimentare, è emersa una "situazione di estremo degrado" nell'attività.

In particolare "i carabinieri del Nas hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie precarie, caratterizzate da sporcizia pregressa e residui di precedenti lavorazioni non rimossi, incrostazioni diffuse sugli impianti e sulle attrezzature da taglio e infestazione da insetti sia vivi che morti, all'interno delle esche di cattura posizionate sui pavimenti della cucina". A seguito di quanto riscontrato sul posto è intervenuto il responsabile dell'Unità funzionale della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per la zona Empolese dell'Asl Toscana centro: concordando con le valutazioni del Nas, è stato emesso provvedimento di immediata sospensione e chiusura dell'esercizio.

L'attività rimarrà interdetta al pubblico fino al completo ripristino delle condizioni di idoneità previste dalla legge e alla sanificazione certificata dei locali.

