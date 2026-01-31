Sequestro cittadino cinese residente a Empoli, rapitore arrestato in Bulgaria

È stato individuato e arrestato in Bulgaria un 50enne, cittadino bulgaro, presunto autore del sequestro del 46enne, di nazionalità cinese residente a Empoli, rapito nella notte del 29 novembre scorso a Prato e ritrovato sempre in città il 5 dicembre, data della liberazione.

Le indagini, coordinate e dirette dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Firenze e svolte dai carabinieri di Prato, avevano condotto prima al fermo e poi alla misura della custodia cautelare in carcere di due indagati, di nazionalità cinese. A seguito del sequestro di persona, a fini estorsivi spiega in una nota la Procura, gli accertamenti sono proseguiti arrivando al terzo arresto: nella tarda serata del 29 gennaio in Bulgaria, la polizia nazionale e la polizia di frontiera bulgara, coordinate dal nucleo investigativo di Prato tramite personale dell'ufficio dell'esperto per la sicurezza dell'Ambasciata Italiana a Sofia, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo nei confronti del 50enne.

Quest'ultimo, evidenzia la nota, è gravemente indiziato di essere l'autore materiale del sequestro di persona a fini estorsivi ai danni del 46enne. L'indagato risultava in Italia già il 26 novembre scorso e successivamente ne sono stati ricostruiti gli spostamenti fino a Prato, da dove poco dopo il sequestro ha lasciato il Paese. La cattura è stata possibile grazie alla collaborazione degli uffici di collegamento presenti a Sofia, che hanno attivato e coordinato le forze di polizia locali nella ricerca dell'indiziato che, dopo una serie di accertamenti, è stato trovato in una delle sue abitazioni nella città di Pernik. Arrestato, è ora in attesa di estradizione.