Smantellato laboratorio di droga a Fucecchio, Cordone (Lega): "Occorre Cpr e tenenza dei carabinieri"

"Nel complimentarsi ancora una volta con l'Arma dei Carabinieri per la brillante azione di investigazione e arresto di alcuni pericolosi spacciatori 'tecnici' di sostanze stupefacenti, azione di alto livello che ha portato alla soppressione di un laboratorio installato presso un casolare nel territorio del Comune di Fucecchio, e inoltre 3 dei 4 arrestati, risultano cittadini colombiani, irregolari nel nostro territorio, ancora una volta dobbiamo evidenziare come specificato nei punti 4, 6 e 7 del nostro "Manifesto per la sicurezza", quanto segue: 1) La strada del contrasto durissimo allo spaccio della droga ed agli spacciatori, intrapresa da diverso tempo dalle Forze dell'Ordine e soprattutto dall'Arma dei Carabinieri, è il percorso giusto per cercare di eliminare quella che è una grossa piaga della nostra società e vorrei ricordare che nel 2022 come Lega, per contrastare lo spaccio nelle Cerbaie, avevamo chiesto l’impiego di Militari dell’Operazione STRADE SICURE con funzioni di Agenti di Polizia; 2) Il fatto che l'autorevole azione dell'Arma, abbia permesso di catturare 3 spacciatori colombiani irregolari nel nostro territorio per delinquere, conferma che anche in Toscana occorre un CPR, ovvero un centro di detenzione per immigrati irregolari autori di crimini ed in attesa di essere rimpatriati; 3) un territorio strategico come quello di Fucecchio che ha delle dinamiche particolari, facendo parte sia dell'Empolese Valdelsa che del Comprensorio del Cuoio e della Pelle, necessità di una Tenenza dei Carabinieri (struttura già individuata da tempo), per cui occorre un accordo preciso tra l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Emma Donnini ed i Vertici dell'Arma dei Carabinieri. La Lega ha sempre cercato come forza politica di opposizione appartenente alla coalizione di Centrodestra, di essere costruttiva e vorremmo essere ascoltati di più, esclusivamente per il bene delle nostre Comunità. Partiamo sempre da un presupposto: Non c'è Libertà senza Sicurezza!".

Marco Cordone, vicesegretario provinciale vicario di Firenze/Segretario comunale di Fucecchio Lega

Notizie correlate