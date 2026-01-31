Sorpreso a rubare alcolici, denunciato

Un 44enne di origini esteuropee è stato denuciato per furto in un supermercato a Rosignano Marittimo. Era stato ntoato dal personale di sicurezza del locale perché si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali, aveva provato a pagare solo un sapone.

Secondo la ricostruzione eseguita dai carabinieri, il 44enne avrebbe rubato diversi alcolici per un valore complessivo di circa 200 euro. È scattata quindi la denuncia.

