Un percorso educativo per la sostenibilità nelle scuole di Terricciola

Terricciola sceglie di investire sul futuro partendo dai più giovani e lo fa attraverso la scuola, l’ambiente e il territorio. Nasce il progetto educativo “Green & Blue School”, promosso dal Comune di Terricciola di concerto con le scuole del territorio comunale afferenti all’Istituto Comprensivo “S. Pertini”, con l’obiettivo di costruire un’identità educativa fondata sulla sostenibilità ambientale, terrestre e acquatica.

Non un progetto a termine, ma una linea educativa stabile, destinata a caratterizzare nel tempo l’offerta formativa delle scuole di Terricciola. Un percorso che mette al centro la cura dell’ambiente, dell’acqua e delle risorse naturali, valorizzando il territorio come laboratorio educativo a cielo aperto. L’avvio del progetto è previsto a partire dall’anno scolastico 2026/2027, con prospettiva di crescita progressiva e di lungo periodo.

Il Profilo Unitario Green & Blue School nasce nel solco dell’autonomia scolastica, dell’insegnamento dell’educazione civica e degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e si fonda sulla ricchezza ambientale e rurale del territorio, con attenzione agli ecosistemi fluviali e agricoli. La visione è chiara: formare cittadini consapevoli, responsabili e attivi, capaci di adottare comportamenti sostenibili nella vita quotidiana.

«La Green & Blue School rappresenta una scelta strategica per il futuro di Terricciola - dichiara Matteo Arcenni, sindaco di Terricciola -. La tutela dell’ambiente e delle risorse naturali deve diventare parte integrante del percorso educativo dei nostri ragazzi. Questo progetto rafforza il legame tra scuola, territorio e comunità, contribuendo a costruire una identità condivisa fondata sulla sostenibilità e la partecipazione».

Il progetto coinvolge tutti i gradi scolastici: dalla scuola dell’infanzia, con attività di scoperta e cura dell’ambiente, alla scuola primaria, con conoscenza degli ecosistemi e comportamenti responsabili, fino alla scuola secondaria di primo grado, dove trovano spazio il monitoraggio ambientale, l’analisi dei dati e la cittadinanza attiva.

«Si tratta di un progetto che guarda al futuro del nostro territorio - spiega Adele Cantini, assessore al sociale e all’istruzione -. Vogliamo che bambini e ragazzi imparino fin da piccoli a prendersi cura dell’ambiente in cui vivono e delle risorse naturali, sentendosi parte attiva della comunità. Chiederemo il supporto delle famiglie, perché ciò che si fa a scuola abbia continuità anche a casa. Le scuole diventeranno luoghi sempre più aperti alle associazioni del territorio: cresceremo insieme, dalla sensibilizzazione fino a pratiche sempre più strutturate».

Il primo anno sarà dedicato alla sensibilizzazione della comunità scolastica, con azioni come angoli verdi, raccolta differenziata, risparmio idrico e la nascita delle “Squadre Green”. Negli anni successivi il progetto si consoliderà attraverso laboratori, orti scolastici, campagne di educazione alla sostenibilità e iniziative aperte alla cittadinanza, fino alla costruzione di un’identità Green & Blue di Terricciola, riconoscibile e condivisa.

