Turismo sostenibile, firmato protocollo: San Gimignano c'è

Il Comune di San Gimignano ha partecipato con il sindaco Andrea Marrucci al Terzo Forum Internazionale del Turismo che si è svolto nei giorni scorsi a Milano, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con ENIT – Agenzia nazionale del turismo. Durante il Forum è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per istituire il Tavolo interistituzionale per l’attuazione della Carta di Amalfi, documento che riunisce Comuni italiani ad alta vocazione turistica fra cui anche San Gimignano. Il Protocollo d’intesa è stato firmato dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè, dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dai sindaci dei Comuni aderenti alla Carta di Amalfi.

Gli obiettivi del protocollo. Il Tavolo interistituzionale è istituito presso il Ministero del Turismo e avrà il compito di incrementare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del turismo; sperimentare modelli innovativi di gestione dei flussi e del sistema turistico, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie; rafforzare la sicurezza, la gestione della mobilità, degli spazi pubblici e dei servizi; promuovere un turismo capace di generare benefici diffusi e duraturi per i territori e favorire il coinvolgimento attivo delle comunità locali nella definizione delle politiche turistiche.

“Il Tavolo interistituzionale per l’attuazione della Carta di Amalfi - afferma il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci - è un passaggio significativo verso una nuova governance del turismo fondata sul coordinamento tra Stato ed enti locali e ha l’obiettivo di garantire una maggiore attenzione alle esigenze dei piccoli comuni turistici. Per San Gimignano - aggiunge il primo cittadino - l’adesione alla Carta di Amalfi e la partecipazione a questo Tavolo rappresentano opportunità concrete per contribuire alla definizione di politiche nazionali più attente alle esigenze delle città ad alta vocazione turistica come la nostra. Lo sviluppo del turismo deve andare di pari passo con la tutela dell’identità dei territori, la sicurezza e il benessere dei residenti e la collaborazione tra istituzioni. In questo quadro le parole del Ministro Piantedosi, ad esempio sulle polizie locali e i comitati per l’ordine pubblico, lasciano spiragli per i comuni di avere più margine di azione a tutela delle proprie città”.

Il Protocollo d’intesa firmato a Milano attua i principi della Carta di Amalfi sottoscritta nell’aprile 2025 al termine del Summit nazionale “Destinazioni e Comunità per un Turismo più sostenibile” e fa seguito al tavolo di lavoro svoltosi a Roma nel luglio 2025 con i Ministri Daniela Santanchè e Matteo Piantedosi. I Comuni attualmente aderenti alla Carta di Amalfi oltre a San Gimignano sono Amalfi (ente promotore), Arzachena, Atrani, Ayas, Capri, Castellabate, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Ischia, Pinzolo/Madonna di Campiglio, Polignano a Mare, Pollica, Positano, Praiano, Ravello, Riomaggiore, Riva del Garda, Roccaraso, Taormina e Volterra.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate