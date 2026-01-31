Villanuova celebra i cento anni di Rita Ramerini

Cento anni sono un gran bel traguardo e la signora Rita Ramerini di Villanuova (Empoli) lo ha raggiunto! Nata il 31 gennaio del 1926, suo padre Abramo e mamma Teresa erano contadini e hanno sempre lavorato la terra in un podere.

Comincia così la storia di una donna lavoratrice, che non si è mai concessa niente e che ha pensato per tutta la sua vita alla famiglia. Oggi pomeriggio Rita ha festeggiato questo compleanno speciale insieme alla sua famiglia e agli amici e ad omaggiarla in rappresentanza dell’amministrazione comunale, è andato nella sua dimora l’assessore al Commercio che le ha portato un’orchidea e una pergamena ricordo.

A raccontare la vita di questa donna forte, una delle due sue figlie, Luciana a nome anche dell’altra figlia, Claudia. “Mamma era la sesta di otto figli. Aveva la quarta elementare e come usava a quei tempi, si andava a scuola e si aiutava anche la famiglia. Sua mamma era una fiascaia d’Empoli, lavorava alla vetreria Taddei e quando morì, nostra madre prese il suo posto in vetreria diventando a sua volta una fiascaia. Si sposò nell’ottobre del ’55 con Giovambatista di Lastra a Signa e da lì iniziò il loro progetto di vita e costruirono la loro casa con tanto sacrificio a Santa Maria, un’altra bella frazione di Empoli”.

Dal loro matrimonio nacquero Luciana (vive a Figline Valdarno e si è sempre occupata della famiglia) e Claudia (vive a San Gimignano ed è in ‘attesa’ della meritata pensione dopo aver lavorato nella ditta del marito).

“Nostra mamma è nonna di quattro nipoti e bisnonna di tre. Tra loro c’è un legame fortissimo e questo è per noi un orgoglio. Che cosa possiamo aggiungere in più per descrivere nostra madre? Che è stata una donna dinamica, che ha sempre pensato al bene della sua famiglia, siamo una famiglia molto unita e la sua forza oggi sono gli amati nipoti e bisnipoti, oltre a noi”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa