Bambino di due anni cade mentre gioca a Fucecchio

Un lieve trauma cranico, ma tanto spavento. È quanto accaduto a Fucecchio, dove un bambino di due anni è caduto da circa un metro mentre stava giocando in un impianto pubblico all'aperto. Subito soccorso, il piccolo è stato trasportato all’Ospedale San Giuseppe, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito ed è attualmente sotto osservazione, senza che le sue condizioni destino particolari preoccupazioni.

L’episodio arriva a pochi giorni di distanza da un altro grave incidente che ha coinvolto una bambina nell’Empolese Valdelsa. Nel pomeriggio di venerdì, a Cerreto Guidi, una bambina di tre anni è rimasta seriamente ferita dopo essere caduta in una scuola della frazione di Stabbia mentre aveva un giocattolo in bocca. L’incidente, avvenuto intorno alle 17, ha richiesto l’intervento dei soccorsi in codice rosso e il trasferimento all’Ospedale pediatrico Meyer. Fortunatamente, nonostante la dinamica e la gravità iniziale della ferita, la piccola non è in pericolo di vita.

Notizie correlate