Carnevale e bancarelle, via Marruota torna protagonista a Montecatini Terme

Ultimi preparativi in via Marruota, a Montecatini Terme, in vista delle manifestazioni previste per domenica 8 febbraio nel tratto di strada compreso tra via Leonardo Da Vinci e via Marche dove verrà recuperata, in parte, l'iniziativa della scorsa Epifania, annullata a causa delle avverse condizioni meteo.

In questo spazio troveranno collocazione, fin dal mattino, le bancarelle dell'artigianato, dell'antiquariato, del collezionismo e del vintage del Mercatino di Carnevale che richiameranno visitatori da fuori zona, dando vita, per l'intera giornata, ad una parte della città a volte esclusa dalle iniziative di intrattenimento, quasi sempre posizionate nella zona centrale.

La manifestazione si arricchisce con la festa del carnevale organizzata dai magnifici e infaticabili volontari della Misericordia che hanno dato appuntamento a tutti, bambini e adulti, per le ore 14:30, nel piazzale antistante la chiesa del Corpus Domini, con tanta allegria, coriandoli, giochi e intrattenimenti.

La magia del carnevale coinvolge gran parte dell'Italia: da nord a sud, indistintamente. Nelle grandi città come nei piccoli centri, vengono organizzati corsi mascherati, sfilate, feste e ogni iniziativa per coinvolgere adulti e bambini: anche Montecatini Terme, domenica prossima, avrà la sua festa, con tutto l'entusiasmo che soli i volontari riescono a trasmettere. In questo contesto di festa popolare, è stato inserito il Mercatino di Carnevale, prodotto dall'associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il Comune e la Misericordia di Montecatini Terme, primo di una serie di appuntamenti che si terranno in via Marruota, sempre alla prima domenica dei prossimi mesi.

Sarà piacevole passeggiare tra le bancarelle con esposte tante cose interessanti e curiose, incontrare gente nuova, conoscere le attività commerciali della zona ed assistere ad iniziative di intrattenimento, sempre presenti per ogni appuntamento. La prossima domenica, a rendere ancora più piacevole e invitante la visita, ci saranno anche gli animatori in costume che regaleranno sculture di palloncini ai bambini, le postazioni trucca bimbi e i magnifici pony del centro ippico La Pieve con i quali provare l'emozione del battesimo della sella o fare splendide cavalcate in sicurezza.

Dalle ore 15 in poi, per tutto il tratto di via Marruota che ospita il mercatino, musica in movimento con la street band della Misericordia di Malmantile che accoglierà visitatori e maschere e renderà la festa ancora più viva e partecipata.

Naturalmente tutte le iniziative sono ad ingresso libero per adulti e bambini ed il divertimento è assicurato!

Info: 0572 1913547

Fonte: Ufficio stampa

