Centi assessora, Campatelli: "Scelta per competenze, nessun profilo analogo da Avs"

Non si fanno attendere le reazioni del sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli dopo la dura nota di Sinistra Italiana - AVS sulla scelta di Claudia Centi come nuova assessora alla Cultura.

Il sindaco chiarisce "che la scelta del nuovo Assessore è stata guidata esclusivamente da criteri di competenza tecnica e adeguatezza al ruolo, in una fase amministrativa che richiede una Giunta pienamente operativa ed efficace, e che né all’inizio del mandato né nella fase attuale è mai stato formalmente proposto da AVS, se non attraverso un unico nominativo già allora come oggi, un profilo dotato di competenze tecniche specifiche e di comprovata capacità operativa nel settore di riferimento, tali da consentire un contributo immediato e sostanziale all’attività amministrativa, che non può limitarsi a funzioni di rappresentanza ma richiede lavoro quotidiano, conoscenza dei procedimenti e responsabilità decisionale. Qualora ciò fosse avvenuto, tale proposta sarebbe senz’altro stata valutata nel rispetto delle mie prerogative di Sindaco e dell’interesse generale dell’amministrazione".

"Resta fermo - conclude la nota - che l’azione della Giunta è orientata all’attuazione del programma di mandato, sottoscritto e condiviso anche da AVS, pur a fronte di una scelta di opposizione sistematica assunta da tale forza politica su tutti i provvedimenti discussi in Consiglio comunale fino ad oggi"