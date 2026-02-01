Centi assessora, Campatelli: "Scelta per competenze, nessun profilo analogo da Avs"

Botta e risposta tra SI-AVS e il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli dopo la dura nota sulla scelta di Claudia Centi come nuova assessora alla Cultura
Non si fanno attendere le reazioni del sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli dopo la dura nota di Sinistra Italiana - AVS sulla scelta di Claudia Centi come nuova assessora alla Cultura.
Il sindaco chiarisce "che la scelta del nuovo Assessore è stata guidata esclusivamente da criteri di competenza tecnica e adeguatezza al ruolo, in una fase amministrativa che richiede una Giunta pienamente operativa ed efficace, e che né all’inizio del mandato né nella fase attuale è mai stato formalmente proposto da AVS, se non attraverso un unico nominativo già allora come oggi, un profilo dotato di competenze tecniche specifiche e di comprovata capacità operativa nel settore di riferimento, tali da consentire un contributo immediato e sostanziale all’attività amministrativa, che non può limitarsi a funzioni di rappresentanza ma richiede lavoro quotidiano, conoscenza dei procedimenti e responsabilità decisionale. Qualora ciò fosse avvenuto, tale proposta sarebbe senz’altro stata valutata nel rispetto delle mie prerogative di Sindaco e dell’interesse generale dell’amministrazione".
"Resta fermo - conclude la nota - che l’azione della Giunta è orientata all’attuazione del programma di mandato, sottoscritto e condiviso anche da AVS, pur a fronte di una scelta di opposizione sistematica assunta da tale forza politica su tutti i provvedimenti discussi in Consiglio comunale fino ad oggi"
