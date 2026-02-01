Lavoro nero, carenze igieniche e sovraffollamento: nei guai locale del centro di Firenze

Cronaca Firenze
Sei lavoratori in nero su dieci, carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, attività non autorizzata e accesso anche ai non soci

Proseguono senza sosta le attività di controllo interforze sui locali di intrattenimento. in un locale del centro di Firenze controllato su dieci lavoratori impiegati sei risultavano in nero. Sul fronte della sicurezza è stato accertato un sovraffollamento significativo, con la presenza di un numero di persone doppio rispetto ai limiti consentiti.

Gli accertamenti hanno inoltre rilevato lo svolgimento di attività di ballo non autorizzata, nonostante il locale fosse titolare di una licenza limitata alla sola musica dal vivo. A ciò si aggiungono gravi carenze igienico-sanitarie, con la presenza di infestanti vivi, e il mancato rispetto delle norme sulla tipologia dell’attività: il circolo, formalmente riservato ai soci, consentiva in realtà l’accesso libero al pubblico.

L’operazione è stata condotta congiuntamente da Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Polizia municipale, Ispettorato del lavoro e ASL Toscana Centro, nell’ambito di un’attività mirata a rafforzare la sicurezza degli avventori e la tutela dei lavoratori. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Fonte: Ufficio Stampa Prefettura di Firenze

