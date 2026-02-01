Locale del centro storico sotto la lente dei controlli

Proseguono senza sosta le attività di controllo interforze sui locali di intrattenimento. Anche durante la notte scorsa il controllo effettuato in un locale del centro storico fiorentino ha evidenziato gravi criticità:

- 6 lavoratori su 10 impiegati in "nero",

- mancate condizioni di sicurezza, essendo stata accertata all’interno il doppio delle persone consentite,

- nel locale, autorizzato con licenza a riprodurre solo musica dal vivo, era in corso un'attività di ballo non autorizzata,

- gravi carenze igienico sanitarie riscontrate e presenza di infestanti vivi,

- mancato rispetto delle norme nell’ambito della denominazione dell’attività economica che risulta essere un circolo riservato ai soli soci, ma veniva di fatto concesso il libero accesso a chiunque, trasformando la tipologia di attività senza autorizzazione.

Un ringraziamento sentito viene espresso ai rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della polizia municipale, dell’Ispettorato del lavoro e del dipartimento di prevenzione dell’ASL Toscana centro che, al solo scopo di garantire sicurezza agli avventori e diritti ai lavoratori stanno svolgendo con professionalità ed equilibrio un importante lavoro per il territorio.

Fonte: Ufficio Stampa Prefettura di Firenze

Notizie correlate