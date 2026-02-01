Doppio brindisi per l'Use Rosa Scotti in chiave playoff

Senza esaltare ma senza soffrire. Due risultati in un colpo solo per l’Use Rosa Scotti: la vittoria su Comense per 65-50 e la differenza canestri ribaltata (più 15 stasera, meno 6 all’andata), una cosa piuttosto importante in chiave playoff. Si può giocare meglio di quanto la squadra di coach Cioni faccia stasera, ma basta per non rischiare mai di perderla e per allungare nel finale, laddove la scorsa settimana c’era stato il calo.

E’ proprio il dispendio di energie mentali della sfida di sette giorni fa a farsi sentire nel primo parziale. Dopo due partite dall’avvio scoppiettante, stavolta la Scotti balbetta un po’ per mettersi in moto, seppur cominci con un 6-0, 4 dei quali in transizione. Vente spende subito due falli ma sarà brava a gestirsi, anche perché, quando in campo al suo posto c’è Ndiaye la differenza non si sente visto che la giovane di origine senegalese è in serata.

Ed in serata è anche Rylichova che spara subito un paio di triple solo rete e via andare. Al 10’ siamo 21-15 e ci si illude che sia tutto in discesa quando Antonini, con 4 punti al ferro, firma il più 10: 28-18. Comense, con Diotti infortunata in panchina, si mette a zona, Valli come alza la mano segna ma la solita, chirurgica Rylichova martella dall’arco. A metà siamo 36-27 e, dopo l’intervallo, si continua a giochicchiare ed a vivacchiare tanto che le lombarde arrivano al 44-39. Il 51-44 del minuto 30 fa capire che ci sarà da entrare in una frazione finale scivolosa.

E’ vero che la difesa Scotti fa commettere alle avversarie due infrazioni da 24 secondi, ma quanto di buono si vede da una parte non si vede dall’altra. Ed allora ci pensa Ruffini, capitana mia capitana, a trovare i canestri del 54-46 dall’arco e, dopo il più 10 (56-46) anche quello del più 12: 58-46. Se la scorsa settimana il calo era stato nel finale, stavolta è un crescendo fino al 65-50 della sirena nel quale trova spazio anche Chelini, al debutto stagionale. Doppio obiettivo centrato. Si va a Milano col dubbio Casini, out per un problema muscolare, ma con la leggerezza di chi va a giocarsela senza avere niente da perdere.

65-50

USE ROSA SCOTTI

Lussignoli 5, Ianezic 5, Antonini 4, Vente 13, Rylichova 16, Corsi ne, Chelini, Ruffini 7, Logoh 5, Ndiaye 10, Manetti, Panchetti ne. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

AUTOCENTER ARESE BASKET FOXES

Nikolova 4, Olajide 6, Valensin 8, Colico Cecilia 6, Szajtauer 1, Valli 19, Diotti ne, Pollini 4, Cattaneo ne, Colico Celeste ne, Pallavicini, Merli 2. All. Fracassa

Arbitri: Marcelli e Collura di Roma

Parziali: 21-15, 36-27 (15-12), 51-44 (15-17), 65-50 (14-6)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2714691/bs.html