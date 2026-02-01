Furti notturni in due gioiellerie nei centri commerciali del Fiorentino

Cronaca Calenzano
Bottino e danni in fase di accertamento, indagini affidate ai carabinieri

Due colpi sono stati messi a segno nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio ai danni di gioiellerie situate all’interno di centri commerciali nel Fiorentino, a Calenzano e Campi Bisenzio. Il bottino e l’ammontare dei danni sono ancora da accertare.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino presso la gioielleria Sarni follie d’oro, all’interno del centro Iper Tosano di Calenzano. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero rimosso i pannelli di copertura del soffitto riuscendo a introdursi nel negozio e a sottrarre monili in oro.

Circa un'ora e mezza più tardi, intorno alle 4.30, un secondo furto è stato registrato al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio. In questo caso i ladri avrebbero utilizzato un’auto come ariete per sfondare una porta di ingresso e accedere alla gioielleria Stroili, dalla quale sono stati asportati diversi preziosi.

In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

