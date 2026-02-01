Furto a un espositore della Fiera Antiquaria nel centro di Arezzo

Cronaca Arezzo
Spariti orologi, gioielli e penne. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Un furto è stato messo a segno nella notte ai danni di un espositore della Fiera Antiquaria di Arezzo. Il banco, allestito in via Guido Monaco, a pochi passi dal palazzo delle Poste, è stato preso di mira da ignoti che hanno portato via diversi oggetti di valore.

A scoprire l’accaduto è stato lo stesso espositore nella mattina di oggi, poco dopo le 8:15, al momento dell’apertura. Dal banco sono scomparsi orologi, gioielli e penne, per un valore che è ancora in corso di quantificazione.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del furto. Gli agenti stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di individuare elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Gli accertamenti sono in corso.

