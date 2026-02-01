Il Gialloblu Castelfiorentino piega 73-62 la Fides Montevarchi

Prestazione superlativa per il Gialloblu Castelfiorentino, che nella seconda giornata di ritorno frena la corsa della Fides Montevarchi, terza della classe: 73-62 il finale al PalaBetti. Buonissima prova davanti al pubblico di casa per i ragazzi di Renato Gasperoni, che vanno a prendersi una vittoria importante non soltanto per la classifica ma anche per il morale.

In una gara praticamente sempre condotta, i gialloblu approcciano subito con la faccia giusta, chiudendo sul +3 un primo quarto che scorre via sul punto a punto (17-14). Nella seconda frazione la truppa castellana è brava a rispedire al mittente i tentativi ospiti di impattare, così all’intervallo lungo il tabellone segna 31-26. Al rientro dagli spogliatoi i gialloblu riescono a tenere alti ritmo e intensità, mantenendo praticamente invariato il vantaggio alla terza sirena (52-46). Una forbice che si allarga in un quarto periodo da manuale, dove Mugnaini e compagni allungano per poi gestire abilmente gli ultimi giri di cronometro.

Prossimo impegno domenica 8 febbraio alle 18 sul parquet di Terranuova Bracciolini.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – FIDES MONTEVARCHI 73-62

Tabellino: Vallerani 8, Di Camillo 11, Talluri 7, Fabrizzi 12, Damiani 8, Bartolini 22, Ciulli 2, Ciampolini 2, Mugnaini 1, Bernardoni, Filippini, Bici. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 17-14, 31-26 (14-12), 52-46 (21-20), 73-62 (21-16)

Arbitro: Fornai di Poggibonsi

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino