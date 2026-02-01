Incidente in galleria sulla SS12 Variante di Ponte a Moriano a Lucca

Un incidente stradale ha coinvolto tre veicoli all’interno di una galleria sulla SS12 VAR/B Variante di Ponte a Moriano, nel territorio comunale di Lucca, tra il km 0 e il km 3, in direzione Pisa. Alcune persone sono rimaste ferite, e per una di esse è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il tratto interessato è temporaneamente chiuso al traffico, con deviazioni lungo la viabilità alternativa, in particolare sulla SP20. Sul posto sono presenti Anas, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per soccorsi, gestione della viabilità e ripristino della sicurezza.