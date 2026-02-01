Incidente stradale a Vinci, 71enne trasportato in ospedale

Incidente nella mattinata di oggi a Vinci tra un’auto e un motociclo. A riportare le conseguenze maggiori è stato il conducente della moto, un uomo di 71 anni.

Il motociclista è stato soccorso e trasferito in codice giallo per trauma all’ospedale San Giuseppe, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Le sue condizioni non risultano gravi e il trasferimento in ospedale è avvenuto in via precauzionale, considerata l’età dell’uomo.

