Influenza aviaria, focolaio circoscritto a San Giuliano Terme

Intervento dei veterinari Asl, attivate le procedure di contenimento. Nessun altro contagio rilevato e nessun rischio per la salute pubblica

Un focolaio di influenza aviaria è stato individuato nelle ultime ore in un piccolo allevamento familiare nel territorio comunale di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. La situazione è stata rapidamente circoscritta ed è attualmente sotto controllo grazie all’intervento dei veterinari dell’Asl Toscana nord ovest.

A renderlo noto è la stessa Asl, che spiega come la positività sia stata accertata dall’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana a seguito dei campionamenti effettuati dopo la morte di alcuni polli e galline. Immediatamente sono scattate tutte le procedure di biosicurezza previste per il contenimento dell’infezione e la tutela della salute pubblica.

In base ai protocolli, è previsto l’abbattimento degli avicoli presenti nell’allevamento interessato e il controllo di tutte le strutture avicole nel raggio di tre chilometri, per verificare l’eventuale diffusione della malattia. Ulteriori verifiche a campione saranno effettuate entro un’area di dieci chilometri. Al momento non risultano altri casi positivi.

A scopo puramente precauzionale, considerando che il rischio di trasmissione all’uomo è estremamente basso, sono stati posti sotto sorveglianza anche i componenti del nucleo familiare coinvolto. L’Asl ha inoltre precisato che dal piccolo allevamento non sono uscite, nell’ultimo periodo, né uovacarne avicola.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, che ha rassicurato sulla situazione: "Stiamo seguendo l'evolversi della situazione coi medici responsabili della Asl la situazione è al momento sotto controllo e non sono emersi motivi di preoccupazione per la salute pubblica. Continueranno nei prossimi giorni i monitoraggi degli allevamenti nella zona".

Massimo Boschi, responsabile della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare di Pisa e Antonio Gallo responsabile della struttura di Igiene pubblica e nutrizione aggiungono "Il dipartimento della prevenzione dell'Asl Toscana nord ovest, insieme al dipartimento infermieristico continuerà nel frattempo a monitorare la situazione, in stretta collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico sperimentale".

