Pisa, esonerato Gilardino dopo il ko col Sassuolo

Sport Pisa
(foto Pisa official)

Il Pisa esonera Alberto Gilardino dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Sassuolo. Il club annuncerà nelle prossime ore il nuovo tecnico

Il Pisa Sporting Club ha deciso di esonerare Alberto Gilardino dopo la sconfitta interna per 3-1 contro il Sassuolo, risultata decisiva per il futuro della panchina nerazzurra. La decisione è stata ufficializzata nella notte con una nota del club toscano.

"Il Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della prima squadra», si legge nel comunicato diffuso dalla società. Una scelta maturata dopo l’ultimo stop casalingo, che ha aggravato la situazione sportiva della squadra.

Nel messaggio il club ha voluto ringraziare l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto: «Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri".

Il Pisa ha inoltre annunciato che "nelle prossime ore comunicherà il nome del nuovo responsabile tecnico della prima squadra". L’obiettivo della società è quello di dare una svolta immediata al campionato, affidando la guida tecnica a un nuovo allenatore in tempi rapidi.

Giampaolo in pole per la panchina

È Marco Giampaolo il principale favorito per subentrare sulla panchina del Pisa dopo l’esonero ufficializzato nella notte di Alberto Gilardino. La società nerazzurra è chiamata a una decisione rapida, venerdì sera, infatti, il Pisa sarà atteso dall’anticipo di Verona, una sfida che assume i contorni di un vero e proprio spareggio nella corsa per non retrocedere.

Giampaolo, reduce dall’esperienza della scorsa stagione a Lecce, dove riuscì a conquistare una salvezza complicata, rappresenta il profilo ritenuto più adatto per prendere la squadra in corsa. L’allenatore marchigiano resta in cima alla lista dei candidati.

