Torna a Fucecchio il Raduno Vespa tutto al femminile

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Fucecchio "Chi Vespa Mangia Anche le Pere", il raduno Vespa dedicato alle donne! Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il centro storico della città si trasformerà in un percorso di cultura, storia e divertimento su due ruote.

L’evento è aperto a tutti gli appassionati di Vespa, con la regola che ogni equipaggio dovrà avere almeno una donna, sia come pilota sia come passeggero. La giornata inizierà con una calda colazione al Ristorante Bar La Casa Rossa, accompagnata dalle foto di rito per immortalare l’inizio del raduno.

Alle 10:20 prenderà il via il giro turistico tra le bellezze culturali e panoramiche del centro storico di Fucecchio, con una tappa d’eccezione alla Fondazione Montanelli-Bassi. Qui sarà possibile scoprire la vita e le opere di Indro Montanelli, giornalista e scrittore di fama internazionale, che ha raccontato la storia repubblicana e mondiale del secolo scorso attraverso cronache, saggi e libri. La visita proseguirà con la salita alla torre panoramica dello storico Palazzo della Volta, offrendo una vista unica sulla città.

Dopo il tour, i partecipanti raggiungeranno la Nobile Contrada di Sant’Andrea, cuore storico di Fucecchio, simbolo di cultura, vittoria e nobiltà guerriera. Qui sarà servito un ricco aperitivo, seguito dal pranzo conviviale tra i cimeli storici della Contrada. Durante il pranzo saranno estratti i premi della lotteria gratuita dedicata alle donne presenti al raduno. La giornata si concluderà con saluti, abbracci e tanta allegria.

Programma della giornata:

Ore 9:00: Conclusione iscrizioni, colazione e foto di rito

Ore 10:20: Partenza giro turistico con soste alla Fondazione Montanelli-Bassi e alla torre panoramica

Ore 13:00: Pranzo presso la Nobile Contrada di Sant’Andrea con aperitivo e estrazione lotteria

Iscrizioni:

15,00 € – iscrizione raduno (gadget, colazione, aperitivo)

35,00 € – iscrizione completa (raduno, pranzo completo e biglietto lotteria per le donne)

Pre-iscrizione obbligatoria entro il 1° marzo

Modulo e informazioni:

Il modulo si può scaricare qui

Un’occasione unica per celebrare le donne, riscoprire la storia di Fucecchio e vivere un’esperienza in Vespa all’insegna della cultura e dell’amicizia.

GADGET SUPPLEMENTARE AD OGNI ISCRITTA!

Vi aspettiamo numerose!

Fonte: Ufficio stampa