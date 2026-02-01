Raffica di incidenti sulle piste dell'Abetone: 7 interventi di soccorso, 3 con l'elicottero

Domenica di massimo impegno per i soccorsi sulle piste dell’Abetone, dove una serie di cadute ha reso necessario un presidio costante dell’intero comprensorio sciistico. Il bilancio della giornata parla di sette interventi principali, con tre attivazioni dell’elisoccorso Pegaso, a fronte di una forte affluenza di sciatori.

In azione gli angeli della neve della polizia di Stato insieme ai sanitari della Misericordia dell’Abetone, chiamati a gestire numerosi infortuni, alcuni dei quali di particolare gravità.

Il momento più critico si è registrato poco prima delle 14 sulla pista Zeno, dove un uomo di 34 anni è caduto riportando traumi gravi. L’uomo è stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Careggi, a Firenze.

In precedenza, l’elisoccorso era già intervenuto sulla pista Pulicchio per una 20enne, trasferita al Cto di Careggi, e sulla pista Gomito per un uomo di 54 anni che, nonostante un forte trauma cranico, è rimasto cosciente durante il volo verso l’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Numerosi anche gli interventi gestiti via terra in codice giallo: un 32enne in Val di Luce, una donna di 34 anni sull’ovovia e una bambina di 10 anni, caduta sulla pista Riva poco dopo mezzogiorno. Nel pomeriggio ulteriori soccorsi sulla pista Pulicchio per un 47enne e un 29enne rimasto lievemente ferito.

Nonostante l’elevato numero di incidenti, la macchina dei soccorsi ha funzionato con tempestività, garantendo assistenza continua e sicurezza su tutte le piste del comprensorio dell’Abetone.

