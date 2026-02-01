Ragazzo disperso a Empoli, è un 25enne straniero. Ricerche in corso da giorni

Cronaca Empoli
Il ragazzo, ospite di un centro di accoglienza a Sovigliana, era in compagnia di due connazionali. Si sarebbe tuffato alla vista di alcuni lampeggianti

È un 25enne del Bangladesh, ospite di un centro di accoglienza a Sovigliana, l'uomo che da giorni si sta cercando a Empoli, lungo le sponde dell'Arno. Al momento le ricerche, scattate giovedì 30 gennaio, continuano lungo il percorso del fiume, ma non ci sarebbero riscontri positivi.

Da quanto appreso il ragazzo era in compagnia di altre due connazionali sulla sponda del fiume, anch'essi ospiti del medesimo centro di accoglienza. La dinamica non è stata ancora chiarita, ma da quanto appreso il ragazzo si sarebbe tuffato in acqua volontariamente dopo aver visto dei lampeggianti di un'ambulanza nel vicino parcheggio, forse credendo si trattasse di forze dell'ordine. Probabilmente i tre stavano assumendo delle sostanze stupefacenti, ma la circostanza non è stata confermata.

Sarebbero stati proprio i connazionali a dare l'allarme. I due sono stati ascoltati dai carabinieri che hanno anche trovato un cellulare lungo le sponde e stanno indagando sulla vicenda.

