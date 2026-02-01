Rapina in casa ad Arezzo, donna sequestrata e minacciata con una spranga

Rapina in casa ad Arezzo nella serata di ieri, intorno alle 18.30, nell’abitazione di Piero Melani Graverini, noto avvocato aretino. I banditi hanno sequestrato la moglie, minacciandola con una spranga di ferro, prima di darsi alla fuga.

Il colpo è avvenuto nella palazzina di famiglia in zona Giotto. Secondo la ricostruzione della polizia, la donna stava per uscire di casa quando ha notato ombre sospette sulle scale e ha iniziato a gridare. A quel punto è sceso anche il fratello, che abita al piano superiore, ma i malviventi hanno tentato di bloccare entrambi.

L’uomo è riuscito a divincolarsi e a chiudersi in casa, dando l’allarme. I rapinatori, due o tre persone con accento dell’Est Europa, hanno quindi afferrato la donna, trascinandola all’interno dell’abitazione. L’hanno fatta sedere su una poltrona e, sotto la minaccia della spranga, hanno aperto la cassaforte impossessandosi del contenuto.

Nel frattempo sul posto è intervenuta la polizia, costringendo i banditi alla fuga. I rapinatori hanno abbandonato parte della refurtiva, alcuni gioielli, nel giardino dell’abitazione e si sono allontanati a tutta velocità verso la Valdichiana. Sarebbero stati inseguiti fino alla zona di Alberoro, nel comune di Monte San Savino, dove hanno poi fatto perdere le proprie tracce.

L’avvocato Melani Graverini, rientrava dall’ufficio legale al momento della rapina. Noto alle cronache per aver difeso Sandro Mugnai, l’artigiano assolto dall’accusa di omicidio del vicino, aveva inoltre rinunciato da pochi giorni alla candidatura a sindaco per il centrodestra.

"Mia moglie sta bene anche se quanto accaduto è molto preoccupante per la dinamica e per l’orario in cui si è verificato", ha commentato il professionista. Le indagini proseguono per identificare i responsabili.

