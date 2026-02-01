Spaccio ed episodi di violenza, sospesa licenza ad un bar a Cerreto Guidi

Cronaca Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Sospesa licenza a bar a Cerreto Guidi: rilevata attività di spaccio e una serie di episodi di violenza. Un uomo riportò gravi ferite

Chiusura per dieci giorni per un pubblico esercizio del comune di Cerreto Guidi. Nel corso della giornata del 30 gennaio 2026, i carabinieri hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, disposto dal Questore di Firenze ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La misura è il risultato di un’attività di controllo sistematica e prolungata nel tempo. Il provvedimento trae origine da un recente controllo serale effettuato nei giorni scorsi presso un bar di Cerreto Guidi. Durante l’intervento, i Carabinieri della Compagnia di Empoli hanno accertato attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti da parte di alcuni avventori, soggetti già noti alle forze dell’ordine, oltre a una violenta aggressione nel corso della quale un uomo ha riportato gravi lesioni. Secondo quanto ricostruito, l’episodio non sarebbe stato isolato.

Gli ulteriori elementi emersi dall’attività istruttoria hanno inoltre evidenziato la inefficacia delle misure di gestione e vigilanza adottate dal locale, nonostante i ripetuti interventi e le azioni preventive messe in atto dai Carabinieri.

Alla luce delle evidenze raccolte, si è resa necessaria l’adozione di una misura immediata, volta a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe e a tutelare la sicurezza della comunità locale. L’applicazione dell’articolo 100 del TULPS risponde infatti all’esigenza di interrompere contesti di pericolosità sociale già manifestatisi e di dissuadere la presenza di soggetti problematici, privandoli di un abituale punto di aggregazione.

L’area interessata continuerà a essere sottoposta a controlli regolari da parte delle pattuglie dell’Arma, anche per verificare il pieno rispetto del provvedimento, confermando l’attenzione costante delle forze dell’ordine alla sicurezza del territorio, alla tutela dei cittadini e al decoro urbano.

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Cronaca
30 Gennaio 2026

Cade con giocattolo in bocca, bimba di 3 anni in codice rosso al Meyer

Brutto incidente per una bambina di tre anni questo pomeriggio a Cerreto Guidi, in una scuola della frazione di Stabbia. La piccola è caduta mentre aveva un giocattolo in bocca [...]

Cerreto Guidi
Cronaca
5 Gennaio 2026

"Salme spostate nella cappella del cimitero accessibile a tutti", la segnalazione da Cerreto Guidi

"Da quasi un mese tre feretri sono stati messi nella cappella centrale del cimitero, dove possono accedere tutti". Questa la segnalazione di un cittadino che arriva dal cimitero di Bassa, [...]

Toscana
Cronaca
1 Gennaio 2026

Capodanno: il bilancio nazionale del Viminale tra feriti e incidenti

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diffuso i dati ufficiali relativi ai festeggiamenti del nuovo anno. Il bilancio complessivo parla di un decesso e 283 feriti, dei quali 54 hanno [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina