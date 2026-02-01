Spaccio ed episodi di violenza, sospesa licenza ad un bar a Cerreto Guidi

Chiusura per dieci giorni per un pubblico esercizio del comune di Cerreto Guidi. Nel corso della giornata del 30 gennaio 2026, i carabinieri hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, disposto dal Questore di Firenze ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La misura è il risultato di un’attività di controllo sistematica e prolungata nel tempo. Il provvedimento trae origine da un recente controllo serale effettuato nei giorni scorsi presso un bar di Cerreto Guidi. Durante l’intervento, i Carabinieri della Compagnia di Empoli hanno accertato attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti da parte di alcuni avventori, soggetti già noti alle forze dell’ordine, oltre a una violenta aggressione nel corso della quale un uomo ha riportato gravi lesioni. Secondo quanto ricostruito, l’episodio non sarebbe stato isolato.

Gli ulteriori elementi emersi dall’attività istruttoria hanno inoltre evidenziato la inefficacia delle misure di gestione e vigilanza adottate dal locale, nonostante i ripetuti interventi e le azioni preventive messe in atto dai Carabinieri.

Alla luce delle evidenze raccolte, si è resa necessaria l’adozione di una misura immediata, volta a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe e a tutelare la sicurezza della comunità locale. L’applicazione dell’articolo 100 del TULPS risponde infatti all’esigenza di interrompere contesti di pericolosità sociale già manifestatisi e di dissuadere la presenza di soggetti problematici, privandoli di un abituale punto di aggregazione.

L’area interessata continuerà a essere sottoposta a controlli regolari da parte delle pattuglie dell’Arma, anche per verificare il pieno rispetto del provvedimento, confermando l’attenzione costante delle forze dell’ordine alla sicurezza del territorio, alla tutela dei cittadini e al decoro urbano.

