Spettacolo di beneficenza a Vinci per i ragazzi di Cerbaiola

Il 22 febbraio 2026 alle 17.30, al Teatro Misericordia di Vinci, andrà in scena uno spettacolo musicale di beneficenza firmato Musicopera, con un revival che comprende Il Fantasma dell’Opera, Tosca e Grease. L’evento è dedicato a Patrizia Corti e il ricavato sarà devoluto all’associazione I Ragazzi di Cerbaiola, che sostiene le attività dei ragazzi disabili del centro diurno impegnati nella creazione di mosaici artistici, famosi a livello nazionale.

I mosaici realizzati saranno inoltre esposti alla Stazione Leopolda di Firenze nella mostra “IO VALGO”, organizzata dal Ministero delle Disabilità, prevista per il 22 aprile 2026. Lo spettacolo rappresenta un’occasione per unire arte, musica e solidarietà a sostegno dei giovani artisti disabili.

Fonte: Ufficio Stampa