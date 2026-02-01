Teatro di Rifredi, Manetti: "Auguri per i 40 anni dalla riapertura"

Con ‘I coniugi Ubu’, nuova produzione del Teatro della Toscana, si aprono i festeggiamenti per i quarant’anni dalla riapertura del Teatro di Rifredi

Con ‘I coniugi Ubu’, nuova produzione del Teatro della Toscana, si aprono i festeggiamenti per i quarant’anni dalla riapertura del Teatro di Rifredi, che dalla stagione 2025/2026 ha assunto la nuova denominazione di Rifredi Scena Aperta sotto la direzione artistica di Stefano Massini.

“Quarant’anni di Rifredi sono un patrimonio culturale e civile per Firenze e per tutta la Toscana”, sottolinea l’assessora alla cultura Cristina Manetti, che esprime “i più sentiti auguri a una realtà teatrale che ha saputo essere nel tempo luogo di sperimentazione, partecipazione e apertura al pubblico”.

“Questo anniversario - conclude Manetti - non è solo una ricorrenza, ma il segno di una storia viva, capace di rinnovarsi e di guardare al futuro, continuando a essere uno spazio fondamentale di incontro tra arte, pensiero e comunità”.

