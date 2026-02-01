Ancora un finale amaro per l'Use Computer Gross

Più di così difficile poter fare. Dati al Don Bosco Crocetta i giusti meriti, l’Use Computer Gross recrimina per un’altra serata sfortunata. Finisce 73-67, una partita nella quale la squadra di coach Valentino deve fare i conti, oltre che con l’assenza di Sakellariou, con Soviero che nel finale accusa un problema alla spalla, con Cipriani alle prese con i crampi e con la inevitabile poca lucidità che la porta sbagliare i canestri che decidono la partita. Di contro la freschezza dei padroni di casa, una squadra giovane, finisce per essere decisiva. Per i biancorossi è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Lucca, ancora una volta maturata nel finale di partita.
73-67
DON BOSCO CROCETTA TORINO
Villar 23, Perez 13, Ciano 14, Hida 3, Cellino 6, Minnucci 8, Rosso 2, Percoco 4, Zelati, Lachello, Ingrosso. All. Maino (ass. Musso e Ciofetta)
USE COMPUTER GROSS
Ciano 8, Rosselli 12, Cipriani 10, De Leone 15, Tosti 12, Soviero 6, Paluzzi 2, Regini 2, Baldacci, Sakellariou ne, Sesoldi. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)
Arbitri: Franceri di Savona e Ghirardo di Orbassano
Parziali: 15-19, 35-36 (20-17), 54-48 (19-12), 73-67 (19-19)
Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa
<< Indietro
[mc4wp_form id=1071763]