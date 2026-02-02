Carabiniere aggredito con un calcio, caviglia fratturata e tachicardia. Arrestato un 30enne

Un carabiniere di 50 anni, libero dal servizio, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con un calcio all’interno di un supermercato di Levane, nell’Aretino. Il militare ha riportato la frattura di una caviglia, con 30 giorni di prognosi, ed è stato ricoverato anche per una tachicardia insorta a seguito dell’aggressione. L’episodio risale a sabato pomeriggio ed è stato reso noto oggi.

Secondo quanto ricostruito, il carabiniere, dopo essersi qualificato mostrando il tesserino, era intervenuto per invitare un uomo a mantenere un comportamento corretto. La situazione è però rapidamente degenerata e l’aggressore lo ha colpito con violenza.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Arma della compagnia di San Giovanni Valdarno, che ha arrestato l'uomo, un 30enne negiriano, non senza difficoltà. Durante l’intervento, l’uomo avrebbe continuato a colpire e minacciare i militari.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per l’indagato l’obbligo di presentazione ai carabinieri di Montevarchi, dove risulta domiciliato.

Notizie correlate