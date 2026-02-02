Alessio Cavicchi, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari, agro-ambientali è stato nominato dal Rettore Riccardo Zucchi “Delegato per la promozione e l’organizzazione delle attività dell’Alleanza Circle U."

Il professor Cavicchi, già attivo all’interno dell’Alleanza in quanto responsabile del “Societal Engagement”, si occuperà di coordinare e valorizzare le iniziative di Circle U., favorendo il coinvolgimento della comunità accademica e il rafforzamento delle relazioni con i partner europei e il territorio.

Circle U. è l’Alleanza universitaria europea di cui l’Università di Pisa fa parte, nata con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione nella didattica, nella ricerca e nel rapporto con la società tra i nove atenei partner. Attraverso l’integrazione di competenze, servizi e percorsi formativi, l’Alleanza mira a costruire un campus universitario europeo comune, nel quale studenti, docenti e personale possano muoversi, studiare, insegnare e collaborare superando i confini nazionali, condividendo corsi, progetti di ricerca, infrastrutture e iniziative di innovazione e impatto sociale.

“Le Alleanze Universitarie Europee sono uno dei progetti più ambiziosi di Erasmus+, con una prospettiva che va ben oltre l’attuale programmazione comunitaria"commenta il professor Cavicchi. "Questo significa avere l’opportunità di rapporti costanti con la Commissione e le altre istituzioni UE, insieme a un dialogo strutturato con le altre alleanze e con le università italiane che vi partecipano. Abbiamo la possibilità di partecipare a un grande laboratorio di innovazione e di portare un contributo al futuro dell’Università in Italia e in Europa. Le Alleanze favoriscono nuove modalità di collaborazione nella didattica, nella ricerca e nella generazione di impatto sociale: in questa direzione, l’obiettivo di arrivare alla realizzazione degli European Degrees costituisce una sfida ambiziosa ma fondamentale, che richiede non solo strumenti nuovi, ma anche un cambiamento culturale e organizzativo all’interno degli atenei”.

Cavicchi ricorda inoltre come le attività già sviluppate nell’ambito di Circle U., in collaborazione con docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, abbiano mostrato concretamente il valore dell’Alleanza per studenti, dottorandi e giovani ricercatori, che possono trovare uno spazio stimolante di apprendimento internazionale, crescita professionale e confronto interdisciplinare.

“Per le studentesse e gli studenti che oggi si iscrivono all’Università di Pisa, la possibilità di accedere a corsi condivisi e a opportunità di mobilità presso università partner come il King’s College London, l’Università di Vienna o l’Università di Oslo rappresenta un elemento qualificante del percorso formativo, capace di ampliare gli orizzonti accademici, culturali e personali. Nel mio incarico intendo lavorare per rafforzare ulteriormente il coinvolgimento dell’intera comunità accademica – studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo – e degli stakeholder del territorio nelle iniziative di Circle U., valorizzando le opportunità offerte dall’Alleanza e contribuendo al posizionamento strategico dell’Università di Pisa a livello europeo. Ringrazio il rettore Riccardo Zucchi e il prorettore Giovanni Federico Gronchi per la fiducia che mi è stata accordata e tutte le persone che hanno contribuito e contribuiranno allo sviluppo delle attività dell’Alleanza”.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa