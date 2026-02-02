Grazie a una serie di controlli, la Guardia di Finanza di Pisa ha individuato delle bombole di GPL esposte ai raggi solari, senza protezioni o prive delle necessarie certificazioni antincendio.

Il bilancio dell'attività, condotta dal Gruppo di Pisa e dalla Tenenza di Volterra, è di 47 bombole sequestrate (per un totale di 544 kg di gas) e tre esercenti denunciati per detenzione irregolare di materiali pericolosi.

I controlli sul territorio

I militari hanno individuato diverse irregolarità in tre comuni della provincia. A San Giuliano Terme e Vicopisano, i finanzieri hanno rinvenuto 36 recipienti a pressione lasciati all'esterno di esercizi commerciali. Le bombole erano posizionate in aree accessibili al pubblico, senza alcuna precauzione e colpite direttamente dal sole, fattore che aumenta sensibilmente il rischio di esplosioni o incidenti.

A Volterra, in località Molino, sono state trovate altre 11 bombole irregolarmente stoccate e in vendita in un locale adiacente a un distributore di carburante. Il titolare è risultato sprovvisto della certificazione antincendio necessaria per la vendita.

Le violazioni riscontrate

Secondo quanto riportato, in tutti i casi è stato superato il limite di 75 kg previsto per la detenzione "domestica" o di modesta entità. Oltre tale soglia, la legge impone rigorosi controlli dei Vigili del Fuoco e la presentazione della S.C.I.A. antincendio, documenti che in queste attività erano totalmente assenti.

Inoltre, le norme tecniche prevedono che il GPL venga stoccato in armadi metallici ventilati protetti dall'irraggiamento diretto e che il deposito venga delimitato, per impedire accessi non autorizzati e garantire l'incolumità dei cittadini.

I tre responsabili sono stati denunciati per violazione delle norme sulla sicurezza degli impianti e dei materiali infiammabili. Le bombole sequestrate sono state trasferite in depositi autorizzati sotto custodia giudiziaria.

