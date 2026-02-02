Camilla Malerbi è scomparsa a vent'anni: il dolore di Vicopisano

Uliveto Terme piange Camilla Malerbi, ragazza di venti anni scomparsa nel fine settimana. Era affetta da una rara patologia, intorno a lei in questi anni si sono stretti in molti, tra cittadini di Vicopisano (e non solo) e sportivi, oltre a associazioni e aziende. In tanti hanno voluto sostenerla nel suo percorso.

"Camilla aveva la dolcezza e i tratti di una bambina: una presenza tenera e luminosa. Amava il mare: stava sulla riva, sulla sua carrozzina, e trovava pace nella brezza e nella luce. Bastava il tocco gentile dell’acqua, una carezza, la bellissima voce di sua sorella… perché il suo sorriso si accendesse. In lei sembrava abitare una sensibilità rara, una capacità di sentire e restituire bene che andava oltre ogni misura. Chiunque abbia conosciuto Camilla ha avuto la percezione chiara di aver ricevuto un dono: stare accanto a lei, stringerle le mani, incrociare il suo sguardo era un’esperienza che arricchiva e restava dentro" si legge in un post del Comune di Vicopisano.

La famiglia di Camilla Malerbi, prosegue la nota, "non si è mai arresa a un destino complesso e ha fatto di tutto per rendere la sua vita più piena e serena possibile, anche quando la normalità diventava una salita ripida". Anche l'amministrazione si dice vicina ai Malerbi in questo momento di dolore.

Il funerale si terrà lunedì 2 febbraio alle ore 10:00, nella chiesa del Santissimo Salvatore di Uliveto Terme.

