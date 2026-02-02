Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa ma sono state dimenticate. Come Hedy Lamarr, diva di Hollywood, che nel 1942 brevettò il ‘secret communication system’, il precursore del wireless. Tutte le volte che le donne hanno cambiato la storia senza nemmeno saperlo. Come Rosa Parks, che non si alzò per lasciare il suo posto sull’autobus a un uomo bianco. Hanno sempre detto che lo fece perché era stanca. Stanca sì, ma di subire.

“Tutte le volte che le donne…” è la conferenza-spettacolo ideata e condotta da Cathy La Torre con Sarah Buono, in scena venerdì 6 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Una serata per raccontare donne straordinarie dimenticate dalla storia e per rendere omaggio a tutte coloro che, ancora oggi, in Italia e nel mondo, lottano per vedere riconosciuta la propria voce, i propri diritti, la propria libertà. La propria esistenza stessa.

Attraverso un percorso narrativo che unisce immagini, citazioni e testimonianze, Cathy La Torre porta alla luce storie straordinarie: donne che hanno inventato, resistito, cambiato leggi e immaginato un futuro diverso. Mary Anderson, inventrice dei tergicristalli; Margaret Wilcox, che ideò il sistema di riscaldamento per auto; Franca Viola, che rifiutò il matrimonio riparatore e contribuì a cambiare il diritto italiano; Elizabeth Magie Phillips, ideatrice del gioco che sarebbe diventato Monopoli; Luisa Spagnoli, imprenditrice innovativa; Tabitha Babbitt, creatrice della sega circolare.

Una riflessione sull’eredità culturale e sociale femminile, troppo spesso rimossa o minimizzata. Lo spettacolo si propone di ricostruire questa memoria collettiva e di restituire il giusto spazio al genio, alla forza e alla visione delle donne nella storia. Regia di Bruno Fornasari.

