Cocaina e contanti in casa, arrestato 26enne

È uscito di casa a Firenze con fare circospetto, è andato verso Ponte Vecchio. Gli agenti di polizia lo hanno fermato, aveva con sé 5 involucri di cocaina, per un peso di 3,72 grammi e 1.000 euro.

Approfonditi i controlli nella sua abitazione, gli agenti di polizia hanno trovato denaro contante per un totale di 6.250 euro, cocaina per 35,49 grammi e un bilancino digitale.

Il materiale è stato posto sotto sequestro. Il 26enne, già noto alle forze di polizia, è stato portato in carcere.