All'esame della patente con cuffie e cellulari: denunciati

Hanno provato a fare l'esame della patente 'barando', la polizia li ha scoperti e denunciati. Gli agenti sono intervenuti a Firenze operando in borghese e mescolandosi tra i candidati. Hanno individuato tre persone con atteggiamento sospetto, si trattava di soggetti stranieri con difficoltà nella comprensione dell'italiano, equipaggiati con sofisticati kit per la comunicazione a distanza.

La perquisizione personale ha permesso di trovare e sequestrare cellulari, cavi bluetooth occultati sotto gli indumenti e micro-auricolari color carne con antenna incorporata, strumenti utilizzati per ricevere le risposte corrette da complici all'esterno. I tre candidati sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per i reati connessi alla truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica. Il materiale elettronico è stato posto sotto sequestro per le successive analisi tecniche, volte a risalire alla "regia" organizzativa che gestisce questo traffico illecito.