Doppio appuntamento al Cinema Teatro Excelsior di Empoli con il CULTURALE Cineclub Empolese. Martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, due giorni di grandi proiezioni: Sirāt (2025) di Óliver Laxe e Le conseguenze dell'amore (2004) di Paolo Sorrentino.

Martedì 3 febbraio - Sirāt (2025), Óliver Laxe

Il CULTURALE Cineclub Empolese apre la rassegna di febbraio con Sirāt (2025) di Óliver Laxe, presentato alla 78ª edizione del Festival di Cannes.

Nel deserto bruciato dal sole, un padre attraversa piste senza nome alla ricerca della figlia scomparsa durante un rave. Tra trance collettive, incontri enigmatici e paesaggi che inghiottono i corpi, il viaggio si trasforma in un percorso iniziatico di lutto, perdita e attese sospese. Sirāt è un’odissea sensoriale e mistica: Oliver Laxe trasforma il deserto in un confine tra vita e morte, dove il cammino verso l’altro diventa attraversamento interiore.

La proiezione si terrà alle ore 21.15 presso il Cinema Teatro Excelsior, in via Ridolfi 75, Empoli (FI).

Mercoledì 4 febbraio - Le conseguenze dell’amore (2004), Paolo Sorrentino

La rassegna prosegue con Le conseguenze dell’amore (2004), (2004) di Paolo Sorrentino, regista recentemente tornato al cinema con La grazia (2025). Il film vede nuovamente protagonista Toni Servillo, frutto di un sodalizio artistico tra regista e attore che continua a essere tra i più fecondi del cinema italiano contemporaneo.

La proiezione si svolgerà presso l’Ex Cinema La Perla, ora gestito da Scomodo Empoli. L’ingresso è a offerta libera.

In un anonimo hotel svizzero, Titta Di Girolamo vive una vita sospesa tra routine e segreti, sorvegliato dall’ombra di un passato che lo intrappola. Ogni gesto, ogni piccolo

rituale quotidiano, è studiato per nascondere una verità che esplode solo nei silenzi e negli sguardi fugaci. L’incontro con Sofia, giovane donna misteriosa, rompe l’equilibrio fragile della sua esistenza, trasformando la quiete apparente in un terreno di desiderio, inganno e tensione emotiva. Le conseguenze dell’amore è un ritratto elegante e gelido della solitudine e dell’ossessione, un viaggio nell’animo umano dove il controllo e la disciplina cedono lentamente al caos dei sentimenti, e ogni scelta pesa come un destino già scritto.

La proiezione si terrà alle ore 21.15 presso l’Ex Cinema La Perla, via de’ Neri 5, Empoli (FI).

